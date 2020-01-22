C 13 по 19 января в Чувашской Республике зарегистрировано 4 447 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что в 1,8 раза выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Из общего числа заболевших гриппом и ОРВИ 58,4% — дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

В целом по республике уровень заболеваемости ниже порогового на 72,3%.

За неделю госпитализировано 124 больных ОРВИ, из них 93 человека в возрасте до 17 лет.

В г. Чебоксары за прошлую неделю зарегистрировано 3 105 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 613,9 на 100 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,9 раза.

В целом по г. Чебоксары уровень заболеваемости был ниже порогового на 6,1%. За неделю в городе госпитализировано 80 больных ОРВИ, 54 из них дети в возрасте до 17 лет.

С начала эпидсезона лабораторно обследовано 1085 больных ОРВИ, из них в 9 случаях выделен вирус гриппа А (H1N1/2009), в 1 — вирус гриппа А (H3N2), при этом доля вируса гриппа В еженедельно увеличивается (всего 22 случая).

Прививками против гриппа охвачено 45,5% населения республики.

Справочно Рекомендации населению в период заболеваемости гриппом и ОРВИ Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в 1 м (не ближе расстояния вытянутой руки). В местах скопления людей, а также при близком контакте с ними использовать медицинскую маску, защищающую нос и рот, и своевременно ее менять. Знать и выполнять правила «респираторного этикета» (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые). Тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест (придя домой, после посещения санитарных комнат, перед приемом пищи). Для гигиенической обработки рук желательно применять кожные антисептики (на спиртовой основе) в следующих случаях: — пациентам, а также лицам, посещающим пациентов и осуществляющим уход за ними; — в случае отсутствия возможности мытья рук с мылом и водой. Регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать помещение. Осуществлять ежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте). Организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

22.01.2020

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