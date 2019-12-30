В Чувашской Республике зарегистрирован 4181 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 17,8% и среднемноголетнего уровня — на 21,9%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии. Из общего числа заболевших ОРВИ и гриппом 60,5% — дети в возрасте до 17 лет.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась во всех возрастных группах и не превышала порогового уровня, в целом по республике уровень заболеваемости был ниже порогового — на 48%.

В г. Чебоксары зарегистрировано 2838 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 561,1 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 19,6% и ниже среднемноголетнего уровня — на 24,7%.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в г. Чебоксары по сравнению с предыдущей неделей была ниже во всех возрастных группах и не превышала порогового уровня, в целом уровень заболеваемости был ниже порогового на 41,2%.

С начала эпидсезона лабораторно обследовано 946 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 373 (39,4%), из них вирус гриппа А (H3N2) выделен у 1 больного (0,1%), 10 (1,1%) — вирус гриппа В, 38 (4,0%) — вирусы парагриппа, 258 (27,3%) – аденовирусы, 40 (4,2%) – РС-вирусы, у 26-х больных (2,7%) определены несколько вирусов.

Всего привито против гриппа более 546 тысяч человек (45,5% населения республики), в т.ч. дополнительно из других источников — 9974 человека.

30.12.2019

www.tavanen.ru