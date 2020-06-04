В Чувашии по данным на 3 июня 3148 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 35 несовершеннолетних.

1431 человек выздоровели, из них 661 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,8%.

Как сообщает Минздрав Чувашии, у 15 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход.

15 умершим от covid-19 стала женщина (информация уточняется).

Справочно

Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в Чувашии:

коэффициент распространения инфекции – 1,07 (рекомендовано не более 1).

процент свободного коечного фонда – 25,6% (рекомендовано 50% и более),

показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 120,2 (рекомендован не менее 70).

4.06.2020

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