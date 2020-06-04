В Чувашии жертв коронавируса стало 15

4 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии по данным на 3 июня  3148 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 35 несовершеннолетних.
1431 человек выздоровели, из них 661 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 2,8%.
Как сообщает Минздрав Чувашии, у 15 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход.
15 умершим от covid-19 стала женщина (информация уточняется).

Справочно

 Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в Чувашии:
коэффициент распространения инфекции – 1,07 (рекомендовано не более 1).
процент свободного коечного фонда – 25,6% (рекомендовано 50% и более),
показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 120,2 (рекомендован не менее 70).

4.06.2020

www.tavanen.ru

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