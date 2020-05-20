В Чувашии жертв коронавируса стало девять

20 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии у 9 пациентов с COVID-19 констатирован летальный исход. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.  

Девятой умершей от новой коронавирусной инфекции стала женщина 1961 года рождения,  пенсионерка. Она находилась на госпитализации в Городском клиническом центре в столице Чувашии с 7 мая.
У пациентки имелась тяжелая сопутствующая патология: гипотиреоз,  гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью.
Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.

20.05.2020

www.tavanen.ru 

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