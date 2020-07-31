Об этом сегодня, 30 июля, говорили в Красноармейском районе республики, который с рабочим визитом посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона ознакомился с ходом уборки урожая зерновых на местном предприятии ООО «Агрофирма «Таябинка».

По словам главы администрации Красноармейского района Александра Кузнецова, даже на примере Агрофирмы «Таябинка» очевидно, что в этом году Чувашию ждет хороший урожай зерновых.

«Хозяйства Красноармейского района вышли на уборку позавчера. Уже обмолочено два процента зерновых. В этом сезоне предстоит убрать зерновые и зернобобовые на площади 15 тысяч га, что на 1 тысячу га больше, чем в прошлом году. Так, в «Таябинке» урожайность составляет 60 центнеров с га. А в среднем по району ожидаем 46 центнеров с га», – заметил глава администрации района.

Предприятие постоянно развивается и ищет новые подходы. Если посевные площади предприятия в 2004 году составляли 250 га, то по итогам сева 2020 года они выросли до 6300 га. Кроме того, директор Агрофирмы «Таябинка» Алексей Попов рассказал, что помимо привычных для региона культур они выращивают тмин и горчицу. При чем последние три года подряд экспортируют в Европу.

«В этом году экспериментируем с тмином. Тоже довольно-таки перспективное направление. В прошлом году засеяли впервые. В этом году собрали первый урожай», – добавил он.

В настоящее время в республике скошено 10 тысяч га зерновых культур, из них 8,5 тысяч га – обмолочено и собрано 31 тысяч тонн зерна. При этом, урожайность в среднем по региону на сегодняшний день составляет 37,5 центнеров с га. И, как отметил, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов, по сравнению с прошлым годом, когда в этот же период озимых собрали 28 центнеров с га, рост урожайности составил до полутора раз.

Руководитель региона резюмировал ход уборки зерновых в муниципалитете позитивным выводом и отметил, что в дальнейшем работу необходимо продолжить уже в ключе сохранения собранного урожая.

«Меня очень сильно порадовало, что урожайность зерновых в этом году существенно выше: до полутора раз от ожидаемого роста урожайности. Это, конечно же, радостные события. Но с другой стороны, стоят новые задачи. Посмотреть хранилища с тем, чтобы обеспечить достойное хранение убранного урожая до тех времен, когда цены будут более выгодными для сельхозтоваропроизводителей», – прокомментировал работу аграриев врио Главы Чувашии Олег Николаев.