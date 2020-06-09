В Чувашии жара усилится

9 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометцентр Чувашии прогнозирует, что в ближайшие дни станет ещё теплее.

10 июня ночью преимущественно без осадков, днём — кратковременный дождь, местами гроза.Ветер северо-восточный 4-9 м/с.Температура воздуха ночью +11…+16°, днём +21…+26°.

11 июня ночью преимущественно без осадков,днём местами кратковременный дождь, местами гроза.Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 6-11м/с.Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +23…+28°.

12 июня ночью преимущественно без осадков,днём кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днём северо-западный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью  +12…+17°, днём +23…+28°.

9.06.2020

www.tavanen.ru

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