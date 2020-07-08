В Чувашии очень жаркая погода продержится ещё два дня. Об этом сообщает Гидрометеоцентр Чувашии.
8 июля обойдётся без существенных осадков.Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23°, днём +31…+36°. В лесах местами высокая пожароопасность.
9 июля ночью преимущественно без осадков, днём местами — кратковременный дождь.Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днём 12-17 м/с.Температура воздуха ночью +19…+24°, днём +30…+35°.В лесах местами высокая пожароопасность.
10 июля ночью возможен кратковременный дождь, днём местами небольшой дождь.Ветер ночью западный 8-13 м/с, днём северо-западный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +17…+22°, днём +22…+27°.В лесах местами высокая пожароопасность.
8.07.2020
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