В Чебоксары гроза еще может вернуться вечером и предстоящей ночью. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

Вслед за дождями уже во второй раз за 7 дней к нам придёт тропическая воздушная масса с температурой воздуха на высоте облаков больше 20 градусов. Поэтому завтра из-за высокой влажности снова станет очень душно. Температура воздуха составит 33-38 градусов в тени. При этом во вторник будет преимущественно без осадков. А дожди в следующий раз ожидаются в среду — с грозами и шквалистым ветром. И лишь затем погода позволит нам отдохнуть от жары.

В четверг и пятницу Чувашия будет находится под влиянием ложбины. Так что в дневные часы сохранится вероятность кратковременных осадков. Термометры покажут 18-23 градуса тепла. Дополнительное ощущение свежести создаст умеренный юго-западный ветер. Но и это ещё не всё. Если сбудутся расчеты численных моделей, то в выходные дни регион окажется в тылу ложбины. Тогда вместе с северо-западным ветром к нам придёт еще более холодная воздушная масса, и среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Предстоящее похолодание связано с лунными циклами погоды и может продлиться до конца месяца. Самые холодные дни предполагаются в начале третьей декады июля. Однако жара еще обязательно вернется. Скорее всего, это произойдет в первой половине августа.

13.07. 2020

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