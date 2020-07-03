Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует жаркую погоду в ближайшие дни.
3 июля местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго- западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +24…+29°. В лесах местами высокая пожароопасность.
4 июля — ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, днём +25…+30°. В лесах местами высокая пожароопасность.
5 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20°, днём +25…+30°. В лесах местами высокая пожароопасность.
3.07.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: