В Чувашии жара будет чередоваться с грозами

3 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует жаркую погоду в ближайшие дни.

3 июля местами пройдет  кратковременный дождь, местами  гроза. Ветер юго- западный  6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +24…+29°. В лесах местами высокая пожароопасность.

4 июля — ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12  м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, днём +25…+30°. В лесах местами высокая пожароопасность.

5 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20°, днём +25…+30°. В лесах местами высокая пожароопасность.

3.07.2020

www.tavanen.ru

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