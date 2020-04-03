В целях предупреждения распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции с 3 апреля по 1 июня 2020 года в органах ЗАГС Чувашской Республики приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения брака. Об этом сообщает Госслужба по делам юстиции Чувашии.

Гражданам, подавшим заявления на государственную регистрацию брака, необходимо изменить дату государственной регистрации заключения брака, которая была определена ранее, и назначить новую дату государственной регистрации заключения брака (после 01 июня 2020 года).

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, регистрация может быть произведена в присутствии лиц, вступающих в брак, без приглашенных гостей.

Для решения вопроса переноса даты регистрации заключения брака работники органов ЗАГС в индивидуальном порядке свяжутся с каждой парой, подавшей заявление.

Заявления на расторжения брака по взаимному согласию, поданные до 3 апреля 2020 года будут рассмотрены в установленном порядке, заявители будут приглашены на получение документов индивидуально.

Рекомендации по временному приостановлению работы органов ЗАГС России ранее были направлены в адрес глав субъектов Российской Федерации Минюстом России.

Личный прием по регистрации рождения и смерти осуществляется в приемные дни по предварительной записи по телефонам органов ЗАГС или через ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

Все консультации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния можно получить по телефонам органов ЗАГС Чувашской Республики или по телефону отдела ЗАГС Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции 64-20-78.

3.04.2020

www.tavanen.ru