Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Чувашия» сообщает, что в новогоднюю ночь поступила заявка о пропаже мужчины.

Вечером, 30 декабря, мужчина 59 лет выехал на своем автомобиле с работы, после чего с ним пропала связь. Связи не было до утра 31 декабря,потом с номера мужчины пришло несколько звонков в ЕДДС Нижегородской области, мужчина сказал, что потерялся, и не понимает, где находится. Ближе к обеду информация была в отдел полиции по Шумерлинскому району ЧР, а уже оттуда в ЦУКС, затем — добровольцам поискового отряда.

Как оказалось, накануне вечером, выехав с работы, мужчина сбился с дороги, ему стало плохо, после чего он заехал в лес, где понял, что дальше не проедет, оставил машину,и пошел пешком. Он перешёл реку Сура по льду, нашел группу домиков заброшенного охотохозяйства, и там остановился на время. Утром, когда состояние здоровья несколько улучшилось, попытался дозвониться до родственников, но,учитывая очень неуверенное покрытие сотовой сети, звонок переводился на соседний регион. Далее-эвакуация на штаб, передача родственников, и долгая дорога домой.

«Лиза Алерт» благодарит тех, кто в новогоднюю ночь сорвался из дома в незнакомый, труднопроходимый лес для того,чтобы постараться сделать всё, чтобы этот поиск завершился благополучно.

1.01.2020

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