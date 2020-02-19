Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую для февраля погоду.

20 февраля будет без существенных осадков, ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем -2…+3 °. На дорогах местами гололедица.

21 февраля также без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днём -3…+2°. На дорогах местами гололедица.

22 февраля без существенных осадков, ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4 …+1 °, днём -3…+2°. На дорогах местами гололедица.

19.02.2020

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