В Чувашии дневные температуры будут плюсовыми

19 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую для февраля погоду.

20 февраля будет без существенных осадков, ветер западной четверти  7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем -2…+3 °. На дорогах местами  гололедица.

21 февраля также без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-западный  6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днём -3…+2°. На дорогах местами  гололедица.

22 февраля без существенных осадков, ветер южной четверти  3-8  м/с. Температура воздуха ночью -4 …+1 °, днём  -3…+2°. На дорогах местами гололедица.

19.02.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости