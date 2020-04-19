18 апреля Олег Николаев внес изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 102 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Теперь предприятия, входящие в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получат отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности республики, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории региона, за апрель – июнь 2020 года на срок, предложенный арендатором. Максимально возможная отсрочка — до конца 2021 года.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев также с апреля по июнь 2020 года освободил от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности республики, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории региона, те предприятия и компании, которые относятся к отраслям экономики, наиболее пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции (перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434).

19.04.2020

www.tavanen.ru