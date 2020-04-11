В Чувашии двое выздоровевших от коронавируса выписаны из больницы

11 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

На утро 11 апреля в Чувашии два человека с коронавирусом  выздоровели. Второй выздоровевший – мужчина 57 лет, который перенес заболевание в неосложненной форме и был выписан с полным выздоровлением. Ранее сообщалось о выздоровлении ещё одного мужчины.
Еще у пяти пациентов заболевание проходит в легкой форме. Трое человек остаются на кислородной поддержке, одного больного с кислорода сняли, он идет на поправку. У 24 человек состояние средней тяжести. 

Всего в регионе 34 случая заражения коронавирусом.

11.04.2020

www.tavanen.ru 

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