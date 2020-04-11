На утро 11 апреля в Чувашии два человека с коронавирусом выздоровели. Второй выздоровевший – мужчина 57 лет, который перенес заболевание в неосложненной форме и был выписан с полным выздоровлением. Ранее сообщалось о выздоровлении ещё одного мужчины.

Еще у пяти пациентов заболевание проходит в легкой форме. Трое человек остаются на кислородной поддержке, одного больного с кислорода сняли, он идет на поправку. У 24 человек состояние средней тяжести.

Всего в регионе 34 случая заражения коронавирусом.

11.04.2020

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