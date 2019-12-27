В Чувашии гололед сохранится

27 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС 27 и 28 декабря 2019 года на территории Чувашской Республики сохраняется «желтый» уровень опасности: гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ Чувашии.

В период действия неблагоприятных метеорологических явлений на территории Чувашской Республики увеличиваются риски аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства; возникновение ДТП на дорогах республики, затруднение движения автотранспорта, создание на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

27.12.2019

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