В Чувашии гололедица усилится

Декабрь 23, 2019 - Актуально - нет комментариев
Вечером 23 декабря, ночью и днем 24 декабря 2019 год в Чебоксарах и по Чувашской Республике ожидается «желтый» уровень опасности: местами гололед, на дорогах гололедица. В период действия неблагоприятных метеорологических явлений на территорииаварий на системах жилищно-коммунального хозяйства ;возникновение ДТП на дорогах республики, затруднение движения автотранспорта,создание на дорогах аварийных ситуаций и пробок. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии. 
23.12.2019
www.tavanen.ru

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