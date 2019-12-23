Вечером 23 декабря, ночью и днем 24 декабря 2019 год в Чебоксарах и по Чувашской Республике ожидается «желтый» уровень опасности: местами гололед, на дорогах гололедица. В период действия неблагоприятных метеорологических явлений на территорииаварий на системах жилищно-коммунального хозяйства ;возникновение ДТП на дорогах республики, затруднение движения автотранспорта,создание на дорогах аварийных ситуаций и пробок. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.
23.12.2019
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Поздравления
Кÿкеçре пурăнакан Николай Федорович Михайлова 60 ҫул тултарнӑ ятпа саламлатпӑр.
Çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул, иксĕлми телей сунатпăр.
Чи çута ĕмĕтÿсем пурăçланса пыччăр. Сӑваплӑ кунсем пурнӑҫунта ытларах пулччӑр.
Юлташĕсем.
19-709
Чăваш Республикин Шупашкар районĕнчи
Вăрман- Ҫĕктер ял
поселениĕ администрацийĕ
ЙЫШĂНУ
13.12.2019г. №285
Хыркасси яле
Чувашская Республика
Чебоксарский район
Администрация
Вурман- Сюктерского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019г. №285
село Хыркасы
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории и проекту планировки территории земельного
Участка с кадастровым номером 21:21:102003:30
расположенного по адресу: Чувашская Республика,
село Хыркасы, ул. Ресторанная 1А
В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ &Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации&, ст. 14 Устава муниципального образования Вурман-Сюктерского сельского поселения, Положением &Об утверждении нормативно-правовых актов в сфере градостроительной деятельности&, утвержденным решением Собрания депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения от 29.04.2012 года №19-07, Правил землепользования и застройки Вурман-Сюктерского сельского поселения от 22.11.2019г. №41-01, на основании обращения гр. Михайлова О.С. постановляю:
Провести публичные слушания 15 января 2019г. в 17 ч. 00 мин. в актовом зале здания администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения в с. Хыркасы по вопросу проекта межевания территории и проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером: 21:21:102003:30, предназначенного для развития и обслуживания с видом разрешенного использования «общественное питание» расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, с. Хыркасы, ул. Ресторанная 1А.
Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения А.В. Савина.
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в письменном виде направлять председателю публичных слушаний А.В. Савину по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения. с. Хыркасы, ул. Ресторанная д. 4. тел. 8(83540) 2-70-07.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании &Ведомости Чебоксарского района& и на официальном сайте администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения в информационно-телекомуникационной сети &Интернет&
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
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