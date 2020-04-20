В целях недопущения возникновения групповых и внутрибольничных очагов COVID-19, снижения рисков распространения заболевания среди населения вынесено Постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике — Чувашии Надежды Луговской от 16.04.2020 №6 «О введении дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных домах». Согласно ему, главам администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики рекомендуется организовать проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов. К ним относятся тротуары, скамейки, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны, остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, банковские терминалы и другие объекты. Такую обработку необходимо производить 2 раза в сутки. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Также в постановлении содержится ряд рекомендаций в адрес руководителей Управляющих компаний и ТСЖ. Им следует обеспечить проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных домов (подъезды, тамбуры, коридоры, лифты, лестницы, мусоропроводы и др.). В целях обеспечения безопасности жителей проводить дезинфекционные мероприятия рекомендовано в ночное время с обязательным информированием населения о предстоящей обработке.

20.04.2020

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