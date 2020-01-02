В 2020 году в Чувашии по действующей программе капитального ремонта многоквартирных домов в 16 чебоксарских многоэтажках заменят 90 лифтов из средств НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Уже сейчас начаты работы и в начале 2020 года планируется запуск всех 90 лифтов нового образца, которые будут обслуживать жителей старых панельных домов. Замена лифтового оборудования проводится в полном объеме — демонтаж старого лифта и монтаж нового современного лифта.

«В домах, где устанавливают лифты полностью меняется силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины лифтов, оборудование в лифтовых шахтах, двери на этажах. Современные лифты намного безопаснее старых и потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии» — рассказывает директор по развитию ЧЛЗ «ELBrus» Радимир Егоров.

2.01.2020

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