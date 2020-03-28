С начала года в Чувашии из-за детской шалости произошли пять пожаров, унесших жизни трех человек. МЧС России призывает родителей уделять больше времени детям в период школьных каникул и еще раз напомнить им правила пожарной безопасности. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Последний из пожаров по вине детской шалости произошёл утром 25 марта в деревне Мижары Моргаушского района. Пламя здесь повредило пустующий дом и расположенный с ним рядом сарай.

Как выяснилось, причиной ЧП стала детская шалость с огнем. Виновниками пожара оказались двое школьников восьми и девяти лет, гостивших у бабушки во время каникул. Раздобыв спички, мальчики пробрались в соседнее бесхозное подворье. Игра с огнем обернулась бедой. К счастью, сами ребята не пострадали.

28.03.2020

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