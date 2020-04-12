На сегодняшний день на территории Чувашской Республики зарегистрированы 119 случаев сжигания мусора на открытой территории и пала сухой травы (60 и 59 соответственно), огнём пройдено около 386 га, тогда как за аналогичный период прошлого года таковых случаев было по одному случаю, огнём пройдено 0,03 га. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

Наибольшее количество случаев сжигания мусора на открытой территории и пала сухой травы было зарегистрировано в следующих муниципалитетах: Алатырском – 20 (площадь, пройденная огнём составила 176 га), Чебоксарском – 15 (более 7 га) районах, г. Чебоксары – 14 (более 3,5 га), Канашском районе – 13 (более 6 га), г. Алатыре – 10 и г. Новочебоксарске – 6 (более 5 га).

Добавим, что 2019 году в республике было зарегистрировано 411 случаев сжигания мусора на открытой территории и пала сухой травы (300 и 111 соответственно), огнём пройдено более 550 га. Из-за неосторожного обращения с огнём при осуществлении пала сухой травы погибли 3 человека, а также получили ожоги различной степени тяжести 3 человека.

Справочно Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30000 до 40000 рублей, на юридических лиц — от 200000 до 400000 рублей.

12.04.2020

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