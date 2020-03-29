К концу марта в Чувашской Республики зафиксировано 7 неконтролируемых палов сухой травы, за аналогичный период прошлого года таких случает зарегистрировано не было. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Как правило, поджигая траву, граждане пытаются наводить порядок на пустующих территориях и своих приусадебных участках. Неконтролируемый пал при этом легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь жилые строения, нанести материальный ущерб, стать причиной гибели людей и животных.

Справочно В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Необходимо знатьи помнить, что Правилами пожарной безопасности в лесах запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, расположенных на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта, 100 м от хвойного леса очищенных в радиусе 10 м (при выжигании травы в радиусе 25-30 м) от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал). После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до 2 метров. Нарушение перечисленных требований влечет за собой наложение штрафа. Не стоит забывать, что дым травяных и лесных пожаров очень вреден для здоровья людей. По данным всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от природных пожаров вызывает целый ряд различных заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. В траве может оказаться мусор – пластиковые бутылки, покрышки – сжигание которых приводит к образованию токсичного дыма. И естественно необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и очищать территории и разводить костры не нарушая законов. Если видите только начинающийся пал — остановитесь и примите посильные меры к тушению. Пламя можно сбить большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, куртка) или засыпать землей. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной, не стоит пытаться тушить возгорание самостоятельно. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01 (моб.101), опишите местность, ориентиры, и дождитесь приезда пожарных в безопасном месте.

29.03.2020

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