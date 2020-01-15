В Чувашии в четверг ожидаются сильный ветер и метель

15 января, 2020 - Главная новость - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует метели в ближайшие дни и оттепель.

Сегодня будет  преимущественно без осадков. Ветер западной четверти  порывы 8-13  м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -3…+2°. На дорогах накат и гололедица.

16 января временами возможен снег, мокрый снег, метель. Местами дождь, гололедные явления. Ветер юго-западный 13-18  м/с. Температура ночью -4..+1°, днём -3…+2°. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

17 января местами возможны небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный  и северо-западный 9-14  м/с. Температура ночью -4…+1, днём -3…+2°. На дорогах местами накат и  гололедица.

15.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости