Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует метели в ближайшие дни и оттепель.

Сегодня будет преимущественно без осадков. Ветер западной четверти порывы 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -3…+2°. На дорогах накат и гололедица.

16 января временами возможен снег, мокрый снег, метель. Местами дождь, гололедные явления. Ветер юго-западный 13-18 м/с. Температура ночью -4..+1°, днём -3…+2°. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

17 января местами возможны небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -4…+1, днём -3…+2°. На дорогах местами накат и гололедица.

15.01.2020

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