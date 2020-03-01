В Чувашии в 2019 году прошли диспансеризацию 215 150 человек, впервые выявлено 20 413 случая заболеваний, из них 473 — злокачественные новообразования. Об этом сообщает Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии.

Добавим, что 28 февраля в онкологическом диспансере прошла научно-практическая конференция «Реализация мероприятий Региональной программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями»: промежуточные итоги».

В ходе конференции были подведены промежуточные итоги программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями», реализация которой начата в 2019 году рамках Национального проекта «Здравоохранение» и будет продолжена до 2024 года. Зафиксировано снижение смертности от злокачественных новообразований до 148,4 на 100 тыс. населения (в 2018г. -148,6). Отмечено увеличение показателя выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях с 55,7 до 56%, снижение одногодичной летальности до 21,5%, увеличение пятилетней выживаемости до 56,6%.

Справочно

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для граждан в возрасте 18-39 лет и ежегодно — для граждан в возрасте 40+. Перечень обследований на рак, входящих в программу диспансеризации:

выявление рака шейки матки в возрасте 18 лет и старше – осмотр фельдшера 1 раз в год, в возрасте 18-64 лет — взятие мазка на цитологию 1 раз в 3 года. Это позволит выявить даже начальные предраковые изменения шейки матки и провести эффективное лечение на ранней стадии;

маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограммы. Позволит увидеть изменения в молочных железах. Женщинам 40-75 лет — раз в 2 года;

анализ крови на определение простат-специфического антигена (ПСА). Этот анализ делают мужчинам для выявления подозрения на рак предстательной железы (в 45, 50, 55, 60 лет и 64 года);

анализ кала на скрытую кровь иммуногистохимическим способом. Позволяет заподозрить наличие опухолей толстого кишечника и прямой кишки. Делают мужчинам и женщинам в возрасте 40-64 лет раз в два года, в возрасте 65-75 лет – ежегодно;

ФГДС нужна для обнаружения рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В рамках диспансеризации ее проводят в 45 лет;

рак ротовой полости и щитовидки смогут выявить при визуальном осмотре слизистых губ и ротовой полости, пальпации щитовидной железы и лимфатических узлов на осмотре у врача общей практики.

На втором этапе диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания при наличии медицинских показаний проводятся:

исследования на выявление злокачественных новообразований легкого: рентгенография легких или компьютерная томография легких;

исследования на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: эзофагогастродуоденоскопия;

исследования на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

— ректороманоскопия;

— колоноскопия.

1.03.2020

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