В Чувашии в сутки шьют 40 тысяч масок

2 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии 12 предприятий в сутки шьют 40 тысяч масок (марлевых, многоразовых). Их цена варьируется от 50 до 150 рублей. Ещё 300 тысяч масок  поступит в регион в ближайшее время из 30-миллионной партии, которую Китай передал России в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр экономического развития Иван Моторин на прямой линии о ситуации с коронавирусом в эфире Национального телевидения Чувашии. 

В ближайшие недели предприятия Чувашии планируют увеличить производство до 100 тысяч в сутки. 

На сайте Минэкономразвития разместят адреса, где можно купить маски. 

Цены будет отслеживать ФАС и Минэкономразвития. Но строгие меры будут применяться через две недели, когда ситуация с масками должна стабилизироваться. 

Для медицинских работников маски производит «Фармация» и «Хлопковый рай». 

2.04.2020

www.tavanen.ru 

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