В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Чувашии в нормативное состояние приведут 64 км автомобильных дорог.

Как сообщает Минтранс Чувашии, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в текущем году будет направлено 2 418, 344 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 680,000 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 680,000 млн.рублей. Новое асфальтобетонное покрытие появится на 49 объектах. Завершены торги по 22 объектам, по остальным осуществляются конкурсные процедуры. Дорожные работы в регионе начнутся с установлением благоприятных погодных условий.

Кроме этого, в 23 населенных пунктах проведут строительство наружного освещения, общей протяженностью – 32 км.

16.03.2020

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