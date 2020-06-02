О Стратегии развития санитарной авиации в Чувашской Республике доложил заместитель министра здравоохранения Владимир Дубов на совещании режиме ВКС с Минздравом России.

Как сообщает Минздрав Чувашии, в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» появятся вертолетные площадки и будут приобретены вертолеты. Это необходимо для развития санитарной авиации в республике. Планируется, что к 2024 году на вертолетах будет эвакуировано не менее 30 пациентов.

Сейчас на балансе региона собственные вертолеты отсутствуют, но на их покупку из федерального бюджета уже выделено 30 миллионов рублей.

Чувашская Республика, учитывая особенности распределения населения, поделена на 5 медицинских округов. Северный медицинский округ имеет травмцентры III уровня. Западный, Центральный, Юго-западный и Юго-восточный медицинские округа – травмцентры II уровня. В каждом округе планируется создание вертолетных посадочных площадок.

«Чувашская Республика имеет общую границу с Республикой Марий Эл. Учитывая локализацию основного вертодрома в г.Чебоксары, считаем возможным обслуживание населения Марийской Республики, входящей в 200 км зону покрытия вертолетом. Это позволит достигнуть экономию в содержании парка вертолетной техники и обслуживающего персонала. Так же достигаются оптимальные показатели использования воздушного судна, за счет увеличения количества вылетов в пересчете на 1 ед. техники. На карте видно, что имеется возможность вылета в удаленные приграничные территории других соседних субъектов», — рассказал заместитель министра.

Для работы в составе авиамедицинских бригад имеется 8 сертифицированных специалистов, всего обученных – 12 человек.

Дополнительно пройдут обучение по направлению подготовки авиамедицинских бригад около 20 человек.

2.06.2020

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