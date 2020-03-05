В Чувашии в пятницу ожидается сильный ветер

5 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Днем 6 и ночью 7 марта в Чебоксарах и местами по Чувашской Республике ожидается «желтый» уровень опасности: ветер, порывы 12−17 м/с, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

5.03.2020

www.tavanen.ru

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