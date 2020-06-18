Чувашия готовится к снятию первого этапа ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, госпитализация 85 % пациентов с ковид-19 оправдана — их болезнь протекает в тяжелой форме. Однако часть инфицированных могут лечиться и дома, и это позволит освободить коечные места для пациентов, которым они действительно нужны.

— Те пациенты, которые могут лечиться на дому, которые не соответствуют критериям госпитализации, для этих пациентов открываются так называемые стационарные дома. И уже на сегодняшний день открыто 459 историй болезни, то есть эти пациенты получают лекарственные препараты на дому и полное терапевтическое наблюдение со стороны медицинских работников, — объяснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Следующее заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в пятницу. На нем власти региона примут окончательное решение, выйдет республика на первый этап снятия ограничений или нет.

При достижении первого этапа откроются магазины, торгующие непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 400 квадратных метров. При условии наличия отдельного наружного входа в объект торговли. В зале смогут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра площади.

18.06.2020

www.tavanen.ru