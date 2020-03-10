10 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике.

В ходе заседания особый акцент сделан на усилении профилактических мер в целях снижения количества пожаров и гибели на них людей.

Основными причинами пожаров в 2019 году явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поджог, неисправность транспортных средств. Несмотря на то, что в городской местности проживает значительная часть населения, в сельской преобладает количество пожаров и гибель людей.

В рамках профилактических мероприятий главам администраций муниципальных районов и городских округов поручено активнее проверять места проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

В весенний период важной задачей является недопущение бесконтрольного сжигания травы. По мнению председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, исключение такого фактора пожарной опасности, как пал травы, позволит снизить количество пожаров до 10-15%.

Еще одним фактором опасности являются ветхие здания и сооружения. Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил Минстрою Чувашии и ГКЧС Чувашии оказать содействие муниципалитетам для завершения работы по сносу аварийных бараков. Так, в Шумерле на сегодня остается более 80 аварийных жилых зданий, переселение из которых завершено, но которые остаются доступными для проникновения посторонних лиц.

Затронута также проблема отсутствия контроля за печным отоплением. С октября 2017 года федеральным законодательством отменено лицензирование трубо-печных работ. В настоящее время ни одна образовательная организация Чувашской Республики не готовит специалистов печного дела. При этом широко распространена реализация металлических банных печей «кустарного» производства. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по ЧР – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Николай Петров, с момента отмены наблюдается рост пожаров по причинам, связанным с трубо-печными конструкциями.

Несмотря на то, что данная сфера регулируется федеральным законодательством, врио Главы Чувашии призвал не оставлять вопрос без внимания. Он предложил привлечь к данной проблеме производителей печного оборудования, провести обсуждение существующих пробелов в организации контроля за безопасностью в этой области.

10.03.2020

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