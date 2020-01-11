Гидрометцентр Чувашии сообщает, что после 10-градусного мороза значительно потеплеет.
11 января местами пройдёт небольшой снег, гололедные явления сохранятся. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, днём 0…-5°.
12 января преимущественно без осадков, ночью и утром туман.Ветер ночью западный 4-9 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5…-10°, днём -1…-6°. На дорогах местами гололедица.
13 января пройдёт небольшой снег, возможнамметель.Ветер юго-западный 12-17 м/с.Температура ночью -1…-6°, днём -3…+2°.На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.
11.01.2020
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