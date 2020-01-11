В Чувашию в понедельник придёт метель

11 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометцентр Чувашии сообщает, что после 10-градусного мороза значительно потеплеет. 

11 января местами пройдёт небольшой снег, гололедные явления сохранятся. Ветер  западный  6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, днём 0…-5°.

12 января преимущественно без осадков, ночью и утром туман.Ветер ночью  западный 4-9 м/с, днем юго-западный  7-12 м/с. Температура ночью -5…-10°, днём -1…-6°. На дорогах местами гололедица.

13 января пройдёт небольшой снег, возможнамметель.Ветер  юго-западный 12-17 м/с.Температура ночью -1…-6°, днём -3…+2°.На дорогах — снежные заносы, накат и  гололедица.

11.01.2020

www.tavanen.ru 

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