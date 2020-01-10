В Чувашии в первые дни января инспекторы ГИБДД в усиленном режиме контролировали нарушителей на дороге. В результате выявлены 94 нетрезвых водителя, пятеро из которых уже привлекались ранее к ответственности за вождение в состоянии опьянения. К слову, алкоголь стал причиной и других неприятностей. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

В Республиканском центре медицины катастроф Минздрава Чувашии отмечают, что в этом году на 20% увеличилось количество поступивших в больницы из-за отравления спиртными напитками. Также к врачам обращались после падений с высоты, с переохлаждением и ранениями от пиротехники.



— Всего у нас обращений было на скорую диспетчерскую 10 с лишним тысяч человек, это на тысячу больше, чем в прошлом году, — рассказал заместитель главного врача по службе медицины катастроф Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Долгов.





10.01.2020

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