30 марта в «скорую» позвонила женщина, которая сообщила, что у неё отошли воды и начались схватки. Через 15 минут моргаушская бригада была уже на месте — в деревне Верхние Панклеи Моргаушского района. Фельдшеры Марина Белова и Артем Налимов погрузили каталку с роженицей в машину и повезли в роддом.

Во время транспортировки у женщины начались потуги. Водитель Ядыков Алексей остановил автомобиль. Все произошло очень быстро: через пять минут в машине раздался крик новорожденного – родилась здоровая девочка весом в 3 кг. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Марина Белова работает на скорой полтора года, Артем Налимов – три года. Это были их первые роды, принятые в машине. Но они не растерялись, сработали профессионально: обрезали пуповину, сделали всё необходимое для ребенка и мамы, а затем помчались в роддом в Чебоксарах. Новорожденная малышка и её мама чувствуют себя хорошо.

6.04.2020

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