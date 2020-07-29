В первом полугодии в Чувашии внебольничной пневмонией заболели 6 556 человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель заболеваемости вырос в 2,1 раза, а по сравнению со среднемноголетним уровнем — в 2,5 раза.

В июне этого года в Чувашии заболеваемость внебольничной пневмонией была в 5,7 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 6,6 раз больше среднемноголетнего уровня. Это связано с ростом заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом (776 случаев). Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Чебоксарском, Цивильском, Ядринском, Красночетайском, Вурнарском, Комсомольском, Яльчикском, Урмарском, Канашском и Янтиковском районах. Об этом сообщает Роспотребнадзор Чувашии.

Наиболее высокие показатели заболеваемости внебольничной пневмонией отмечены в Красночетайском, Шемуршинском, Батыревском, Чебоксарском, Вурнарском, Цивильском, Яльчикском, Комсомольском, Канашском районах и в Новочебоксарске.

Заболеваемость ОРВИ в июне была в 2,3 раза выше, чем за тот же период прошлого года и в 1,9 раз выше среднемноголетнего уровня. Всего за полгода зарегистрировано 21 135 случаев заболевания. При обследовании больных у 1 392 человек выявлена коронавирусная инфекция.