По состоянию на 20 июля на водоёмах Чувашии зарегистрированы 20 происшествий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 25%, в результате которых утонули 19 человек, в т.ч. 2 ребёнка. Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в следующих муниципалитетах: Моргаушском районе – 9 человек, г. Новочебоксарске – 4 человека, Канашском районе – 3 человека и Урмарском районе – 2 человека. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

«Только в июле т.г. в республике утонули 10 человек, что составляет 53% от всех утонувших с начала года. Росту количества утонувших за последние 1,5 месяца способствовало засушливое лето, когда температура окружающего воздуха в отдельные дни превышала средние месячные показатели на 5 – 8 градусов по Цельсию и, как следствие, резкое начало купального сезона в июле, а не в июне месяце как обычно», — рассказал председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Основными причинами гибели людей стало несоблюдение требований правил безопасности и купание в необорудованных местах, а также оставление детей без надлежащего присмотра. В настоящее время ситуация осложняется еще и тем, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приняты ряд ограничений, сроки открытия пляжей не определены. Однако в жаркую погоду жители республики массово направились к местам неорганизованного отдыха, где на данный момент отсутствуют спасательные посты.