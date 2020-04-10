В Чувашии по данным 10 апреля под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 814 граждан: в домашних условиях изолировано 700 жителей, госпитализировано 72 человека, включая шесть несовершеннолетних. В условиях обсерватора находятся 42 человека, в том числе 16 несовершеннолетних. С начала года в республике случаи COVID-19 подтверждены у 34 человек. Выздоровел 1 человек. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
10.04.2020
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