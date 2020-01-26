В Чувашии более 100 пар выбрали для свадеб красивые даты февраля. Об этом сообщает Минюст региона.

14 февраля, День всех влюбленных, в Чувашской Республике планируют зарегистрировать свой брак 45 пар (в 2018 году в этот день было зарегистрировано 39 пар).

Следующая зеркальная дата — 20.02.2020 выпадает на четверг. Несмотря на это, на 20 февраля 2020 года подано 67 заявлений на регистрацию брака. Наибольшее количество заявлений поданы в отделы ЗАГС администраций города Чебоксары — 14, Московского района г. Чебоксары — 10, г. Новочебоксарск и Калининского района г. Чебоксары — по 8.

Также, на следующую красивую дату – 22 февраля, уже подали заявление 40 пар.

Также «красивыми датами» для заключения брака в 2020 году станут: 08.08.2020, 10.10.2020.

26.01.2020

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