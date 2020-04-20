В Чувашии ситуация с распространением COVID-19 в регионе сохраняется достаточно напряженной. Об этом сообщили на планерке в Доме правительства Чувашии.

«Количество подтверждаемых случаев заболевших установилось в коридоре от 25 до 30 человек в сутки. И сегодня мы ожидаем примерно такое же количество. Это говорит о том, что, с одной стороны, установилась некая стабильная картина, но, с другой стороны, мы понимаем, что нагрузка на медицинские учреждения возрастает. Ситуация развивается пока в достаточно тревожном ключе. И это требует от нас серьезной концентрации внимания», — подчеркнул врио главы Чувашии Олег Николаев.

20.04.2020

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