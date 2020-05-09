9 мая 2020 года местами по республике ожидается «жёлтый» уровень опасности — ожидается прохождение грозовых фронтов. При грозе порывы ветра могут достигать 9-14 м/с.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов. А также прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, в т.ч. необорудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).
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