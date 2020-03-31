Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Елена Прокопьева на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, отметила, что исследование образцов анализов на коронавирус проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии». Специалисты работают без выходных, в две смены. В день проводят более 200 исследований.

Врио Главы региона Олег Николаев подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем. На 31 марта 2020 года новых случаев заболевания инфекцией не выявлено. Под наблюдением находятся 899 человек.

Справочно По вопросам COVID-19 работает единая горячая линия России: 8-800-2000-112 . Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафиксированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

31.03.2020

www.tavanen.ru