Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Елена Прокопьева на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, отметила, что исследование образцов анализов на коронавирус проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии». Специалисты работают без выходных, в две смены. В день проводят более 200 исследований.
Врио Главы региона Олег Николаев подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем. На 31 марта 2020 года новых случаев заболевания инфекцией не выявлено. Под наблюдением находятся 899 человек.
Справочно
По вопросам COVID-19 работает единая горячая линия России: 8-800-2000-112.
Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафиксированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.
31.03.2020
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