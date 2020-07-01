В Чувашии в голосовании к 18 часам принял участие 61% избирателей

1 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев
В Чувашии по данным на 18 часов в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовало всего 61,87%  избирателей. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.   
     
Название комиссии Количество избирателей на: 18.00 %  
Алатырская районная территориальная избирательная комиссия 90,42%  
Алатырская городская территориальная избирательная комиссия 53,02%  
Аликовская территориальная избирательная комиссия 86,06%  
Батыревская территориальная избирательная комиссия 91,47%  
Вурнарская территориальная избирательная комиссия 87,51%  
Ибресинская  территориальная избирательная комиссия 89,34%  
Канашская районная территориальная избирательная комиссия 89,46%  
Канашская городская территориальная избирательная комиссия 56,25%  
Козловская территориальная избирательная комиссия 84,46%  
Комсомольская территориальная избирательная комиссия 85,41%  
Красноармейская территориальная избирательная комиссия 95,14%  
Красночетайская территориальная избирательная комиссия 89,94%  
Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия 84,70%  
Моргаушская территориальная избирательная комиссия 85,79%  
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия 47,24%  
Порецкая территориальная избирательная комиссия 88,20%  
Урмарская территориальная избирательная комиссия 84,68%  
Цивильская территориальная избирательная комиссия 68,14%  
Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия 69,74%  
Калининская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 43,44%  
Ленинская районная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 45,61%  
Московская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия 47,11%  
Шемуршинская территориальная избирательная комиссия 92,01%  
Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия 82,29%  
Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия 57,29%  
Ядринская территориальная избирательная комиссия 76,63%  
Яльчикская территориальная избирательная комиссия 95,77%  
Янтиковская территориальная избирательная комиссия 86,06%

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