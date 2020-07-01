|В Чувашии по данным на 18 часов в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовало всего 61,87% избирателей. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.
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|Название комиссии
|Количество избирателей на: 18.00 %
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|Алатырская районная территориальная избирательная комиссия
|90,42%
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|Алатырская городская территориальная избирательная комиссия
|53,02%
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|Аликовская территориальная избирательная комиссия
|86,06%
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|Батыревская территориальная избирательная комиссия
|91,47%
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|Вурнарская территориальная избирательная комиссия
|87,51%
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|Ибресинская территориальная избирательная комиссия
|89,34%
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|Канашская районная территориальная избирательная комиссия
|89,46%
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|Канашская городская территориальная избирательная комиссия
|56,25%
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|Козловская территориальная избирательная комиссия
|84,46%
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|Комсомольская территориальная избирательная комиссия
|85,41%
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|Красноармейская территориальная избирательная комиссия
|95,14%
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|Красночетайская территориальная избирательная комиссия
|89,94%
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|Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия
|84,70%
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|Моргаушская территориальная избирательная комиссия
|85,79%
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|Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия
|47,24%
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|Порецкая территориальная избирательная комиссия
|88,20%
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|Урмарская территориальная избирательная комиссия
|84,68%
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|Цивильская территориальная избирательная комиссия
|68,14%
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|Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия
|69,74%
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|Калининская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|43,44%
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|Ленинская районная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|45,61%
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|Московская р-ная г.Чебоксары территориальная избирательная комиссия
|47,11%
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|Шемуршинская территориальная избирательная комиссия
|92,01%
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|Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия
|82,29%
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|Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия
|57,29%
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|Ядринская территориальная избирательная комиссия
|76,63%
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|Яльчикская территориальная избирательная комиссия
|95,77%
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|Янтиковская территориальная избирательная комиссия
|86,06%
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