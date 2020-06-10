С 5 по 8 июня сотрудники Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике выявили свыше 7 тысяч нарушений Правил дорожного движения (из них более 5 тысяч — при помощи камер фото- и видеофиксации), в том числе задержаны 30 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, и 23 автомобилиста, не имеющих или лишенных права управления транспортным средством. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

В столице республики сотрудники городского отдела ГИБДД задержали 8 нетрезвых водителей, а также 6 автомобилистов, не имеющих или лишенных права управления транспортным средством.

Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования установлена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

10.06.2020

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