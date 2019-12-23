За минувшие выходные дни в Чувашии зарегистрированы восемь пожаров. Половина из них – возгорания автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

21 декабря в поселке Кугеси вспыхнул легковой автомобиль «Volkswagen-Passat». ЧП случилось в 4:40 утра во дворе дома № 4 по улице Строительная. Пламя сбили при помощи огнетушителя.

В полдень субботы в поле у деревни Тюнзеры Цивильского района пожар уничтожил грузовую «Газель», перевозившую металлолом. Предположительно, возгорание стало следствием неисправности электрооборудования.

22 декабря по той же причине загорелись еще два авто. Около 13:00 огонь повредил ВАЗ-2114 («LADA-Samara») в селе Янтиково Яльчикского района, а спустя четыре часа – «Opel-Astra», припаркованный во дворе дома №23 по улице Гузовского в Чебоксарах. В обоих случаях транспорт удалось спасти. Пламя повредило приборные панели машин.

Пожар в Цивильском районе

23.12.2019

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