В Чувашии в выходные горели три бани

3 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За минувшие выходные в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

1 февраля около 16:30 возгорание случилось в одной из квартир дома № 6а по улице Терешковой в городе Новочебоксарск. В ходе пожара пострадал 39-летний хозяин жилья. Мужчину, отравившегося продуктами горения, вывели на свежий воздух начальник караула новочебоксарской 11-ой пожарно-спасательной части Иван Платонов и сотрудник полиции. Пострадавший был доставлен в больницу. В тушении огня сотрудники МЧС России задействовали три единицы техники. Пламя сбили за считанные минуты. Уничтожены постельные принадлежности, повреждена мультиварка. Причина произошедшего устанавливается.

Спустя час по улице Колхозная в Ядрине загорелась деревянная баня в подворье 26-летней горожанки. Огонь успел повредить внутреннюю отделку парной. По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В 18:30 от огня пострадала частная двухэтажная баня в деревне Сутчево Мариинско-Посадского района. Обстоятельства ЧП выясняются.

2 февраля в 7:00 пламя превратило в пепел бревенчатый дом 45-летнего жителя деревни Большое Аккозино Мариинско-Посадского района. Также уничтожены надворные постройки, поврежден сарай сельчанина.

В воскресенье около 10:00 из-за нарушения правил безопасности при топке банной печи вспыхнула парная в хозяйстве 56-летнего жителя деревни Томакасы Чебоксарского района. Спасатели отстояли от огня баню и расположенные поблизости дом и надворные постройки.

Вчера (в 23:00) в городе Шумерля пожар повредил деревянное бесхозное строение по улице Чайковского. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Всего с начала года в республике произошли 72 пожара. Общий материальный ущерб от них составил более трех миллионов рублей. Огонь унес жизни пяти человек, еще семь получили травмы. Спасены 16 человек.

3.02.2020

www.tavanen.ru

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