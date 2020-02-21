В Чувашии в воскресенье ожидается метель

21 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует метель в воскресенье.

21 февраля без существенных осадков, ветер юго-западный  4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем -2…+3 °. На дорогах местами  гололедица.

22 февраля также осадки не ожидаются, ветер юго-западный  4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днём -3…+2°. На дорогах местами  гололедица.

23 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер южный ночью 8-13 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0 …-5 °, днём  -4…+1°. На дорогах местами гололедица.

21.02.2020

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