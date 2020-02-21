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Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 21.02.2020

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http://tavanen.ru/разместить-объявление/

Продаю

19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Продаю бычков (молодняк). Мясо телятины, говядины -270 руб. Сено. Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 19-789. Продаю кур, молодки, цесарки. Доставка. Тел.:8-905-029-90-50. 19-795. Окна. Скидка 60%. Акция! Закажите Окна или балкон VEKA от завода Легос со скидкой 60%. Только до конца месяца. Заказ и подробности по телефону: +7 (8352)20-10-13. ИП Паутов В.В. 20-33. Поросят, 2500 р.Тел.:8-960-311-22-86, 8-960-304-52-90. 20-32. Семена, цветы, скидка на семена петуний 20%. Тел.:8-919-674-40-11. п.Кугеси, «Бизнес-центр». 20-30. ООО «Дубрава» реализует: доски хвойных и лиственных пород любых размеров, дрова дуб, береза 1м, 0,5м и колотые, горбыли хвойные 3м с доставкой на дом. Тел: 8-909-302-21-76, 8-952-021-94-09, 8-906-382-30-87. Куплю



19-510. Куплю крупный рогатый скот..Тел.:8-902-327-56-06.

19-772. Закупаю коров, бычков, телок. Тел.:8-960-310-98-78. Олег.

19-764. Куплю бычков, коров. Тел. 8-961-344-03-82. Рома.

19-810. Куплю овец, овец с ягнятами, козлят, телят. Тел.:8-960-494-31-03, 8-960-313-78-01.

19-811. Куплю на мясо коров, быков, телок. На откорм бычков, дорого. И вынужденный забой. Тел.8-961-345-77-89.

20-26. Куплю крупнорогатый скот. Вынужденный забой. Тел.:8-927-851-27-77.

20-27. Куплю дорого коров, бычков, телок. Вынужденный забой. Тел.: 8-937-379-90-01.

Работа

20-23. В организацию требуются машинист экскаваторщика на ЭО 18-20, на ЭО 26-21, машинист автопогрузчика ТО-30, водители на Камаз, машинист автогрейдера, машинист катка .Заработная плата от 35 тыс.рублей.телефон 8-919-650-14-28,

8-919-650-51-11;

20-20. Чувашский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу мужчин в возрасте

до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего, отслуживших в рядах Вооруженных Сил РФ,

годных по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел Российской Федерации.

Имеются вакансии с местом дислокации в городах Чебоксары, Йошкар-Ола, Канаш,

Козьмодемьянск.

Обязанности по должности: охрана общественного порядка и обеспечение общественной

безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Сотрудникам полиции гарантируется:

• стабильная заработная плата;

• оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 календарных дней;

• возможность получения бесплатного высшего юридического образования на базе заочного

обучения в образовательных организациях МВД России;

• возможность получения единовременной выплаты для приобретения жилья после 10 лет

службы;

• возможность получения ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого

помещения;

• государственное страхование жизни и здоровья;

• иные социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По вопросам приема на службу обращаться по адресу:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д. 4А.

Тел.: 8 (8352) 39-19-56 (отдел кадров), 8-987-664-02-67 (Анастасия Владимировна)

Поздравления

Юратнӑ та хисеплӗ тӑванӑм,Пысӑк Мамӑш ялӗнче пурӑнакан Валерий Михайлович Калинин, сире сумлӑ юбилей ячӗпе чӗререн саламлатпӑр.

Нумай-нумай ҫул ҫемье ӑшшипе киленсе

пурӑнма нихӑҫан хавшами ҫирӗп сывлӑх, тапса тӑракан вӑй-хал, иксӗлми телей сунатпӑр. Ачусемпе, мӑнукусемпе, тӑвансемпе тӑван кил ӑшшине упраса пурӑнма сире Турӑ иксӗлми

вӑй-хӑват парса тӑтӑр. Тавах сире, юратнă çыннăмăр.

Моргаушский район,д. Кашмаши, семьи Ершовых Любимовых и Суриковых.

20-18

Юратнă арăма, хресна аннене Зинаида Анисимовна ГРОМОВĂНА 85ҫулхи юбилей ячӗпе чун-чӗререн тухакан чи ырӑ та ӑшӑ сӑмахсемпе саламлатпӑр. Вăл мăшăрĕпе 60çул килĕштерсе пурăнать.Уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунатпӑр.

Мăшăрĕ, хресна хĕрĕ,пĕр тăванĕсен ачисем.

20-21

Юратнă арăма, хресна аннене Зинаида Анисимовна ГРОМОВĂНА 85ҫулхи юбилей ячӗпе чун-чӗререн тухакан чи ырӑ та ӑшӑ сӑмахсемпе саламлатпӑр. Вăл мăшăрĕпе 60çул килĕштерсе пурăнать.Уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунатпӑр.

Мăшăрĕ, хресна хĕрĕ,пĕр тăванĕсен ачисем.

20-21





