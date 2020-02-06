Прокуратура Чувашии сообщает, что впервые с 2014 года выявлен факт получения взятки в особо крупном размере. В частности, продолжается СУ СК России по Чувашской Республике расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, возбужденного в отношении начальника отдела Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и консультанта того же отдела, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от предпринимателя взятку в виде денег в особо крупном размере в сумме более 1 млн рублей.

Следственным органом у одного из фигурантов изъяты денежные средства в размере более 1 млн рублей, полученные в качестве незаконного денежного вознаграждения.

6.02.2020

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