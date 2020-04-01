Управлением Роспотребнадзора по Чувашии с 28 по 31 марта проведен мониторинг в отношении 716 объектов. Установлено, что, несмотря на запреты, введенные Указом Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 38 объектов продолжали работать (парикмахерские, кафе, магазины по продаже цветов, объекты, оказывающие услуги по дополнительному образованию детей дошкольного возраста).

По результатам мониторинга к нарушителям Управлением составлено 10 протоколов об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы по результатам проверок переданы в правоохранительные органы и в суды. Остальные объекты добровольно приостановили свою деятельность.

В ходе проверки МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» установлено, что уборка и дезинфекция троллейбусов проводится ежедневно.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Управления.

1.04.2020

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