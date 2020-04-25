В Чувашии выходить из дома можно только в масках

25 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии с  25 апреля 2020 г. жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси  должны носить гигиенические маски или повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие. Эта обязанность регламентирована специальным документом, подписанным врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. 

Сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности, должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с чем собственникам магазинов и иных организаций, обслуживающих клиентов, следует обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гигиенических масок или повязок,а также возможность обработки рук посетителей дезинфицирующими средствами.

25.04.2020

www.tavanen.ru 

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