В Чувашии с 25 апреля 2020 г. жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси должны носить гигиенические маски или повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие. Эта обязанность регламентирована специальным документом, подписанным врио Главы Чувашии Олегом Николаевым.

Сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности, должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с чем собственникам магазинов и иных организаций, обслуживающих клиентов, следует обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гигиенических масок или повязок,а также возможность обработки рук посетителей дезинфицирующими средствами.

25.04.2020

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