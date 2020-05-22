Сейчас в Чувашии по количеству тестов идет уверенный прирост. Во всех лабораториях на утро 22 мая выполнено с нарастающим итогом 45981 исследований у 41349 человек. Коэффициент распространения инфекции в последние дни позволяет также подойти к первому этапу снятия ограничений. А вот свободных коек пока недостаточно, многие заразившиеся продолжают лечиться в стационарах. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев. Заседание состоялось в формате видео-конференц-связи с участием всех глав администраций районов и городов.

Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в республике на сегодняшний день развернуты 1267 коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется развернуть еще 5 коек в БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии и 30 коек в БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации есть возможность организовать еще 95 коек на базе БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии.

22.05.2020

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