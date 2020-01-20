В Чувашии в памятный год великой Победы советского народа над фашизмом более 500 ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат более 9500 тружеников тыла. Об этом сообщает Минтруда Чувашии.
В республике проживает 315 тысяч человек старше трудоспособного возраста или 25,7% от общей численности населения, из которых более 10 тысяч человек относятся к поколению победителей в ВОВ. Ежегодно к годовщине Победы производятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.
20.01.2020
www.tavanen.ru
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