Сегодня, 12 мая, в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов вне повестки обсудили вопрос о специальных выплатах врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи.

Олег Николаев акцентировал внимание на том, что все медицинские работники, которые непосредственно работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, а также те, кто находится в группе риска заражения, должны до 15 мая в обязательном порядке и в полном объеме получить положенные им выплаты.

Министр Чувашии Владимир Степанов отметил, что в республике предусмотрены финансовые средства на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим непосредственно медицинскую помощь больным с COVID-19, а также тем, кто находится в группе риска заражения, в общей сумме 237,6 млн рублей. Из них 209,6 млн рублей – это средства федерального бюджета, 28 млн рублей – республиканского.

«Работу по предоставлению выплат необходимо ускорить и в назначенные Президентом страны Владимиром Путиным сроки, а это до 15 мая, предоставить отчет. Впоследствии я поручаю вам держать эту ситуацию на жестком и строгом контроле. Нельзя допускать, чтобы ситуация с выплатами затягивалась на полмесяца. Я понимаю, что были праздничные дни. Но вам надо было заранее провести подготовительную работу», — выразил недовольство Олег Николаев.

В связи с тем, что аналогичные стимулирующие выплаты по поручению Президента России Владимира Путина положены и социальным работникам, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Олег Николаев поручил руководителю республиканского Минтруда заблаговременно решить все технические вопросы, «чтобы люди своевременно получили все выплаты».

«Необходимо постоянно мониторить ситуацию с выплатами. А в случае возникновения напряженности прошу вас сразу докладывать мне. Нельзя допускать ситуацию, когда у нас имеются средства, а люди их не получают из-за каких-то технических недоработок. Никаких просрочек с выплатами допускать нельзя», — резюмировал врио Главы Чувашии.

12.05.2020

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